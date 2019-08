Ehepaar Kaulitz geht illegal baden

Vor einem Jahr schmusten sie noch unverheiratet in der berühmten Blauen Grotte von Capri, heuer kehrten Heidi Klum und Tom Kaulitz als Ehepaar zurück. Die beiden sind in ihren Flitterwochen auf der italienischen Insel Capri in das leuchtende Wasser der "Grotta Azzurra" gesprungen. Was allerdings verboten ist und offenbar auch geahndet wurde.

Das berichtet jedenfalls RTL und lässt den Informanten Mariano Della Corte sprechen: "Gestern Abend um 17:30 Uhr ist Heidi Klum mit einigen Freunden, es waren so 20 Leute, zur Blauen Grotte gefahren. Dort hat sie ein Bad genommen. Wir wissen ja, dass das verboten ist. Diesmal hat die italienische Polizei sie draußen gestoppt." Promi-Rabatt soll es keinen gegeben haben, Klum und Kaulitz sollen mit einer Geldstrafe in Höhe von 6000 Euro und einer Anzeige davongekommen sein.

Die "Grotta Azzurra" ist eine Höhle im Nordwesten der Insel Capri, deren Zugang ein nur knapp 1,5 Meter hohes Felsloch im Meer ist. – (c) imago/CHROMORANGE

Die Grotte an der Steilküste der beliebten italienischen Mittelmeerinsel ist wegen ihrer intensiven Farbe weltberühmt. In die Höhle fallen kaum direkte Sonnenstrahlen, nur das Wasser reflektiert das Licht und erzeugt so die einzigartig blaue Färbung.

Gerüchte über zweite Hochzeit

Nach Information des Kölner Express plant das Ehepaar nach dem Badespaß eine weitere Feier auf Schloss Bensberg in der Nähe von Heidis Heimatstadt Bergisch Gladbach. An dieser soll dann auch Brautvater Günther Klum teilnehmen heißt es, der wurde in Capri bisher nicht gesichtet.

>> Hier geht's zur Hochzeit

(sh)