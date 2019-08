Richard Gere besuchte "Open Arms"-Rettungsschiff

Hollywood-Star Richard Gere hat das seit einer Woche auf dem Mittelmeer blockierte Rettungsschiff "Open Arms" besucht und zu Unterstützung für die Seenotretter aufgerufen. "Bitte unterstützt uns hier bei Open Arms und helft diesen Menschen", sagt der 69-Jährige in einem kurzen Video, das die spanische Hilfsorganisation Proactiva Open Arms am Freitag auf Twitter veröffentlichte. Das wichtigste für die Menschen auf dem Schiff sei ein offener Hafen, um an Land gehen zu können und ein neues Leben zu starten.

Seit mehr als einer Woche harren 121 Menschen auf dem Schiff aus, das sich unweit der italienischen Insel Lampedusa befindet. Italien und Malta verweigern Rettungsschiffen immer wieder die Einfahrt in ihre Häfen und dringen darauf, dass andere EU-Staaten zuvor zusichern, alle Migranten an Bord der Schiffe zu übernehmen.

Mehrere Fotos zeigten Gere dabei, wie er hilft, Lebensmittel an Bord des Rettungsschiffs zu tragen. Vor allem Obst, Gemüse und Wasser sind auf den Bildern zu sehen. Die Hilfsorganisation schrieb dazu: "Endlich ein paar gute Nachrichten. Lebensmittel kommen bei der "Open Arms" an und wir haben einen außergewöhnlichen Crewkollegen."

In einem zweiten kurzen Video zeigt Gere einem Mann an Deck, der ein kleines Kind im Arm hält, sein Handy und sagt stolz: "Das ist meins. (...) Sechs Monate." Gere war im Februar selbst ein zweites Mal Vater geworden.

(APA/dpa)