Nach Schlaganfall: Botschaft der Zuversicht von Alain Delon

Nach dem Schlaganfall des Schauspielers Alain Delon hat dessen Sohn eine Botschaft des Dankes und der Zuversicht an die Fans geschickt. Alain-Fabien Delon veröffentlichte am Sonntagabend auf Instagram ein Foto seines Vaters, auf dem der 83-Jährige in einem roten Polohemd dasitzt und strahlt. In dem Kommentar heißt es: "Danke für Eure zahlreichen Botschaften, die mir direkt ans Herz gehen."

"Wie Ihr sehen könnt, geht es ihm immer besser und er umarmt Euch", schrieb Alain-Fabien Delon über seinen Vater. Am Donnerstag hatte Delons ältester Sohn Anthony Delon bestätigt, dass der französische Schauspieler vor einigen Wochen einen Schlaganfall und eine leichte Hirnblutung erlitten habe und sich nun in einem Schweizer Krankenhaus erhole. Am Freitag teilte Delons Tochter Anouchka mit, ihr Vater denke bereits wieder an zukünftige Projekte.

Alain Delon war in den 60er- und 70er-Jahren durch Filme wie "Der Swimmingpool" mit Romy Schneider und "Borsalino" mit Jean-Paul Belmondo berühmt geworden. Im Mai dieses Jahres wurde er beim Festival in Cannes mit der Goldenen Palme für sein Lebenswerk geehrt. Die Auszeichnung war umstritten, weil Aktivistinnen der #MeToo-Bewegung Delon eine frauenfeindliche Haltung vorwarfen.

(APA/AFP)