Vier Tage Haft für Schauspieler Michael Madsen wegen Alkohol am Steuer

Eine Trunkenheitsfahrt im März bringt den US-Schauspieler Michael Madsen (61, "The Hateful Eight") für einige Tage hinter Gitter. Madsen habe seine Schuld vor Gericht eingeräumt und im Gegenzug eine mildere Strafe von vier Tagen Gefängnis und fünf Jahre Bewährung erhalten, teilte die Staatsanwaltschaft in Los Angeles am Donnerstag mit.

Es war Madsens zweites derartiges Vergehen innerhalb von zehn Jahren. Im Falle eines Prozesses mit einem Schuldspruch drohte ihm bis zu ein Jahr Haft. Nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft war Madsen Ende März im kalifornischen Malibu mit seinem Geländewagen gegen einen Mast gefahren. Der Star aus Filmen wie "Kill Bill" und "Reservoir Dogs" wurde vorübergehend festgenommen.

(APA/dpa)