Karl Lagerfelds Katze ist zurück

Seit dem Tod von Karl Lagefeld im Februar hat sich auch auf dem Instagram-Account seiner treuesten Begleiterin, Brima-Katze Choupette, nichts getan. Nun, ein halbes Jahr später, gibt es ein Lebenszeichen von der achtjährigen Katze. Auf dem Account „Choupetteofficial" zeigt sie sich inmitten von Geschenken und Luftballons ihren Geburtstag feiern.

Nach dem Tod des Modezaren war gemunkelt worden, was mit der Katze geschieht. Lagerfeld selbst sagte einmal: "Wenn mir etwas passiert, wird sich die Person, die sich um sie kümmert, nicht arm sein." Bei dieser Person soll es sich um die Haushälterin Françoise Caçote handeln, die mit der Katze jetzt in einem Landhaus in der Nähe von Paris lebt, wie „RTL“ berichtet.

Choupette soll nach der Social-Media-Pause wieder durchstarten. Laut „RTL" mit Lagerfelds ehemaligem Leibwächter Sebastien Jondeau. Zuvor hatte die amerikanische PR-Beraterin Ashley Tschudin Bilder der Katze unter dem Instagram-Account "Choupettesdiary" gepostet. Die Vermarktung der Katze ist insofern relevant, als es viele Merchandise-Produkte der Samtpfote gibt.

„Hallo Freunde“, schreibt Choupette in ihrem ersten Instagram-Posting. „Ich habe meinen Geburtstag ausgewählt, um euch meine Neuigkeiten zu überbringen. Danke an alle, die nach mir gefragt haben. Ihr könnt sicher sein, dass es mir nach meiner langen Trauerphase sehr gut geht. Hiermit präsentiere ich euch meinen offiziellen Account, auf dem ihr meinen Abenteuern folgen könnt. Küsse an euch alle und bis ganz, ganz bald.“

(Red. )