Unter dem Hashtag #MelaniaLovesTrudeau verbreiten sich Bilder vom G7-Gipfel in Biarritz viral, auf denen die First Lady der USA den kanadischen Premierminister küsst. Eigentlich sollten sich alle Teilnehmer zum Abschluss des G7-Gipfels für das gemeinsame Gruppenbild zusammenstellen, berichtet "L'Esseniell". Das Bussi soll das Bild - mit Fantasie - ein wenig verzögert haben.

Find us ONE pic of Melania looking at her husband like this. Just one. #MelaniaLovesTrudeau pic.twitter.com/nrRkn7Sf5L