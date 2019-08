DiCaprio spendet fünf Millionen Dollar für Amazonas

Die Stiftung von Leonardo DiCaprio hat nach Angaben des Hollywood-Stars fünf Millionen Dollar (4,5 Millionen Euro) für die von Bränden geplagte Amazonas Region gespendet. Auf Instagram rief DiCaprio ("Once Upon a Time in Hollywood") am Montag (Ortszeit) zu weiteren Spenden für "Earth Alliance" auf.

In einem vorherigen Beitrag schrieb er, das Geld solle indigenen Gemeinschaften und anderen lokalen Partnern helfen, "die daran arbeiten, die lebenserhaltende Artenvielfalt des Amazonas vor dem Anstieg von Bränden zu schützen". DiCaprio hat "Earth Alliance" eigenen Angaben zufolge zusammen mit zwei Partnern im Juli gegründet.

(APA/dpa)