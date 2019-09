Schauspieler Kevin Hart bei Autounfall schwer verletzt

Kevin Hart hat bei einem Autounfall in Los Angeles schwere Verletzungen davongetragen. Wie die Polizei mitteilte, saß der Schauspieler ("Jumanji: Willkommen im Dschungel", "Ride Along") in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) in einem Pkw, der auf dem Mullholland Highway von der Fahrbahn abkam und in einer Böschung landete. Das Promi-Portal TMZ berichtete, der 40-Jährige habe sich am Rücken verletzt.

Hart war laut Polizei-Angaben nicht der Lenker des Fahrzeugs, dieser habe ebenfalls schwere Verletzungen erlitten. Alkohol habe bei der Unfallursache keine Rolle gespielt.

Pictures from Kevin Hart’s car accident. He’s currently in the hospital with “major back injuries.”



It’s a miracle he even survived this.



Praying for Kevin Hart 🙏🏽 pic.twitter.com/jPAraN8jnT — Ashley StClair 🇺🇸 (@stclairashley) September 2, 2019

