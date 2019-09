Kendall Jenner und andere Stars wegen Fyre-Festival verklagt

Es hätte eine Luxus-Party auf einer Bahamainsel werden sollen. Als Headliner kamen Major Lazer, Disclosure, Blink-182 und viele andere ins Spiel. Die It-Models Kendall Jenner und Bella Hadid wurden als Testimonials engagiert. Doch das Fyre-Festival endete im Chaos. Schlechte Infrastruktur, Organisation und so gar kein Luxus sorgten bei den Besuchern, die 1000 bis 25.000 Dollar für die Karten zahlten, für mehr als schlechte Stimmung.

Der Treuhänder der Veranstaltung, Gregory Messer, ist nun entschlossen, das Geld, das an Talentagenturen, Künstler und Verkäufer gezahlt wurde, zurückzuholen, berichtet das „Wall Street Journal“.

In der Klage behauptet Messer, Model Kendall Jenner habe 275.000 Dollar für einen Social-Media-Beitrag über das Festival erhalten. Sie habe diesen Post zudem nicht als bezahlte Partnerschaft gekennzeichnet. Ebenfalls nicht gekennzeichnet habe Model Emily Ratajkowski ein Instagram-Posting, für das sie 299.000 Dollar bekommen habe. Verklagt wurde DNA Model Management.

„Muss Vertrauen haben"

Verklagt werden zudem die Talentagenturen der Musiker Blink-182, Lil Yachty, Rae Sremmurd, Migos, Pusha T, Desiigner und Tyga.

"Ich recherchiere so viel wie ich kann, aber manchmal kann man das vorher nicht besser wissen, weile eine Marke gerade neu anfängt und man Vertrauen haben muss, dass alles so funktioniert, wie die Leute es sagen", erklärte Jenner damals in einem Statement auf Social Media.

Zum sagenhaften Scheitern des Fyre-Festivals gibt es mittlerweile zwei Dokumentationen. Veranstalter Billy McFarland, der momentan eine sechsjährige Haftstrafe wegen Betrugs verbüßt, hat bereits angekündigt, ein zweites Fyre-Festival zu organisieren. Auf Kendall Jenner und Emily Ratajkowski wird er dabei aber wohl verzichten müssen.

