Dylan Farrow antwortet auf Scarlett Johanssons Verteidigung von Woody Allen

Die ehemalige Stieftochter von Woody Allen, die den Regisseur beschuldigt, sie als Kind missbraucht zu haben, reagierte auf Twitter auf Scarlett Johansson, die den Regisseur kürzlich verteidigt hatte.

Die Schauspielerin glaubt Allen, der seine Unschuld stets beteuerte. "Ich habe viele Gespräche mit ihm darüber geführt", sagte die 34-Jährige dem "Hollywood Reporter". "Er beteuert weiter seine Unschuld und ich glaube ihm", zitierte das Magazin Johansson weiter.

Farrow ist naturgemäß anderer Meinung: "Scarlett hat noch einen weiten Weg vor sich, um das Thema zu verstehen, von dem sie glaubt, ein Experte zu sein."

Because if we’ve learned anything from the past two years it’s that you definitely should believe male predators who “maintain their innocence” without question. Scarlett has a long way to go in understanding the issue she claims to champion. https://t.co/S1NmttL9tJ