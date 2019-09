Andreas Gabalier und Silvia Schneider haben sich getrennt

Der Volks Rock 'n' Roller Andreas Gabalier und die Moderatorin Silvia Schneider haben sich getrennt. Das bestätigte Schneider in einem langen Facebook-Posting.

Schon länger wurde über eine Beziehungskrise spekuliert, nachdem beide seit Februar 2019 nicht mehr zusammen gesehen wurden und auch ihren Urlaub nicht zusammen verbrachten. Gerüchte wie diese wurden bisher immer dementiert.

Die 37-Jährige zählt in dem langen Facebook-Eintrag die vielen Gründe für Trennungen auf, von offenen Zahnpastatuben bis hin zu Eifersucht oder Partnerschaften, die zu Freundschaften werden. Aber: "Nichts von all´ dem war´s bei uns und trotzdem fehlen mir die Worte um zu beschreiben, was ich so gerne würde. Es geht noch nicht.... man hat die Sprache dafür noch nicht erfunden."

Lebenslange Verbundenheit bleibt

Und weiter: „Als Freunde wünschen wir uns Verbundenheit ein Leben lang, Loyalität, Zurückhaltung und Vertrauen, bis wir nicht mehr atmen können.

Als Paar wünschen wir uns, dass die neuen Wege, die jeder für sich einschlagen wird, nur einen kurzen Moment lang weh tun werden."

Außerdem sei sie weiterhin immer für ihren Ex-Freund da: "Ich sage DIR, Andreas, dass ich stets nur eine ausgestreckte Hand entfernt bin, falls Du Halt brauchst."

Andreas Gabalier äußerte sich noch nicht öffentlich zur Trennung. Nur einen Tag zuvor gab er jedoch der „Bild"-Zeitung ein Interview, indem er von einer Krise sprach, aber sich durchaus kämpferisch zeigte. Er habe für seine Freundin in den letzten Jahren zu wenig Zeit gehabt, da sei die Beziehung auf der Strecke geblieben. Das nehme er auf seine Kappe.

(Red. )