Walk of Häme: Caracas, Davos, Eisenstadt

Dieses kurze Wochenresümee wollen wir heute nach der Manier großer Modemarken (Paris, Milano, New York) mit drei Städte-/Dorfnamen überschreiben: Caracas, Davos, Eisenstadt. Wobei statt Eisenstadt hier auch Kitzbühel stehen könnte, doch das harmoniert im Dreiklang nicht so schön.

In Caracas können sich der Innenminister und alle, die es noch werden wollen, jedenfalls einmal in Ruhe anschauen, was passiert, wenn das Recht tatsächlich der Politik folgt bzw. Politiker die Gewaltenteilung nicht verstanden haben wollen.

Von Caracas sind wir dann recht schnell in Davos, von wo aus der Bundeskanzler dem Innenminister telefonisch „sehr klar“ die Meinung gesagt hat. Das sind die Gespräche, bei denen man gern Mäuschen wäre.

Dem heurigen Weltwirtschaftsforum im Schweizer Alpendorf wiederum dürfte es gar nicht so schlecht tun, dass einige Riesenegos Mauer- und Westen-bedingt jenseits des Atlantiks und der Seine geblieben sind.

Da sind wir also schon in der Schweiz angelangt, und die war das ursprüngliche Ziel der Dochnicht-Entführung einer älteren Dame aus Eisenstadt, die auch in Medien zwischen München, Frankfurt, Berlin auf ziemlich großen Widerhall gestoßen ist. Der darauf folgende Großeinsatz der Polizei (für alle, die es interessiert: die ist wie auch die Mitglieder der Bundesregierung Teil der Exekutive, sorgt also für die Vollziehung der Gesetze, macht sie aber nicht, was ein wesentlicher Unterscheid ist) endete dann ausgerechnet in Kitzbühel. Vor dem großen Hahnenkamm-Renn-Wochenende.

Hatte man in den vergangenen Jahren den Eindruck, es wird nie wieder genug Schnee haben, um eine Abfahrt auf der Streif am geplanten Termin, vom Originalstart und nicht nur auf einem schmalen Kunstschneeband mitten im Grünen durchführen können, ist die Unterlage diesmal gar kein Problem, dafür wurde erneuter Schneefall zur Bedrohung für das Rennen. Wobei: Wenn wieder einmal ein Österreicher gewänne, nähmen wir alles andere schon in Kauf.

Apropos Städtereisen: Florian Silbereisen, frisch von Helene Fischer getrennter Entertainer, folgt Sascha Hehn als ZDF-Traumschiffkapitän nach. Das Ziel seiner ersten Reise, die kommende Weihnachten ausgestrahlt wird: Kolumbien, Venezuelas Nachbarland.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.01.2019)