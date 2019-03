Kick and Rush Brexit

Diese Kolumne werden Sie ja wohl nur überfliegen können, weil heute alles im Schnelldurchlauf erledigt werden muss. Eine Stunde weniger (ausgerechnet an einem Sonntag) schaut auf dem Papier ihrer Sonntagszeitung ja nicht viel aus, aber es läppert sich. Mehr als zwei Minuten fehlen da pro Stunde. Wer eher früh aufsteht, verliert seinen Musenstart in den Tag, wer gern ausschläft, hat nach dem Aufstehen nicht mehr genug Sonntag übrig, für all das, was da noch geplant ist.

Trotzdem sind wir froh, dass es nicht die letzte Zeitumstellung ist, wie ursprünglich von der EU-Kommission geplant. So ein bisserl Jetlag ganz ohne Fliegen (und damit ohne negative Auswirkungen auf den ökologischen Fußabdruck) ist für die Überprüfung eigener Routinen gar nicht schlecht.

In London (Achtung, Überleitung!) gehen die Uhren ja immer schon anders als auf dem europäischen Festland. Um das zu wissen, hätte es aber weder den Brexit noch das ganze Gezerre rundherum gebraucht. Dabei wird gern übersehen, dass es ja einen Bereich gibt, in dem die europäische Integration erst in den vergangenen Jahren so richtig begonnen hat. Mit riesigem Erfolg. Beim Fußball nämlich.

Da hat das Mutterland dieses Ballsports schon ziemlich geschwächelt, und das lag vor allem an den britischen Trainern, britschen Torhütern und diesem blöden Kick and Rush. Das ja politisch beim Brexit auch wieder gespielt wurde, mit einem klugen Verschieben von zwei Viererketten, einer Doppelsechs und einem falschen Neuner im Halbraum vor der Box wäre der Brexit längst gut über die Bühne gegangen.

Im echten Fußball jedenfalls hat die englische Premier League vor ein paar Jahren begonnen, die guten Trainer vom Kontinent abzuwerben (Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Ralph Hasenhüttl), jede Menge Nichtbriten ins Tor zu stellen und den Ball nicht mehr einfach blind nach vorn zu schlagen, um dann nachzulaufen, sondern sich ein bisserl etwas Raffiniertes ausgedacht. Und siehe da: In der Champions League stehen unter den letzten acht Mannschaften gleich vier von der britischen Insel. Aber nur eine hat einen englischen Trainer, keine einen Briten im Tor.

Und: Morgen früh wird sich sieben Uhr immer noch wie sechs anfühlen. Aber übermorgen wird es dann schon besser sein. Zumindest ein wenig.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.03.2019)