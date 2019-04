Wenn zwei dasselbe tun, ist es trotzdem nicht immer das Gleiche. Das konnte man auch diese Woche wieder beobachten. Fährt ein westlicher Politiker öffentlichkeitswirksam Bahn, statt mit dem Flugzeug zu fliegen, verbessert das neben seinem ökologischen Fußabdruck auch seinen politischen und lässt ihn auf der Greta-Thunberg-Skala nach oben kraxeln. Besteigt Nordkoreas Diktator Kim den Zug (immerhin knapp 700 Kilometer von Pjöngjang nach Wladiwostok, für die man dank schlecht ausgebautem Schienennetz fast einen Tag braucht), um den russischen Präsidenten, Wladimir Putin, zu treffen, wird sich hauptsächlich über seine Flugangst lustig gemacht. Versucht man übrigens, auf Google Maps die Route zwischen den beiden Städten zu berechnen, erhält man die Auskunft, dass die Städte mit dem Zug nicht erreichbar seien. Könnte also sein, dass die Mittel für das nordkoreanische Atomprogramm dort besser investiert wären.

Obwohl sich in Österreich immer mehr Menschen einen immer besseren Reim auf die FPÖ machen können, nachdem gerade wieder ein Dichtversuch spektakulär schiefgegangen ist, lässt sich der blaue EU-Spitzenkandidat nicht davon abhalten, unverdrossen das schöne deutsche Wort „voten“ auf „EU-Asylchaoten“ zu reimen. „Voten“ reimt sich übrigens auch noch auf anderes.

Im echten Leben unterhalten sich aber alle nur hinter fetten Spoilerbalken (also auch hier der Vollständigkeit halber: Achtung, Spoiler!) darüber, was denn am Montag wohl die dritte Folge der letzen Staffel „Game of Thrones“ so bringen könnte. Erwartet wird die entscheidende Schlacht zwischen den Untoten rund um den Night King und den tapferen Menschen unter der Führung von Daenerys und Jon Snow, die sich in Winterfell verschanzt haben. Entschieden wird wohl eher nichts, weil was geschähe denn in den drei restlichen Eineinhalb-Stunden-Folgen?

Während also die meisten „GoT“-Fans auf Montag hinfiebern, war für die Ruhebedürftigeren schon die zweite Folge der vorweggenommene Höhepunkt der Staffel: keine Spezialeffekte, keine Schlachten, keine Gewalt, stattdessen ein Wiedersehen mit lang vermissten Protagonisten, haufenweise spitze Dialoge und rührende Begegnungen.

Und Montag wissen wir wieder mehr.

florian.asamer@diepresse.com[PEE5A]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.04.2019)