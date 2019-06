Wir wollen Ferien. Und fahren auf Urlaub.

Weil es sonst nie so viel frei verfügbare Zeit gibt wie in den Sommerferien, nehmen wir uns den kurzen Moment, um darüber nachzudenken, wann sie denn eigentlich beginnen, diese großen Ferien. Also am Freitag, dem Zeugnistag, natürlich noch nicht, weil wenn man in die Schule muss (wenn auch nur, um ein Zeugnis zu holen und dann gleich wieder zu gehen), ist das per Definition kein Ferientag. Der Samstag und der Sonntag sind aber sowieso frei, also haben die mit den begonnenen Ferien auch nur bedingt zu tun. Bleibt also der morgige Montag als erster echter Ferientag. Nur damit das auch einmal geklärt worden ist.

Doch das alles gilt sowieso nur für die Kinder und Jugendlichen (Studierende schleifen über den Sommer immer irgendeine verschobene Prüfung oder eine nicht abgegebene Arbeit herum). Denn für Erwachsene gibt es immer nur Urlaub. Und Urlaub kann es mit Ferien nie und nimmer aufnehmen.

Urlaub ist immer knapp, Ferien sind entgrenzt. Urlaub hat man sich verdient, Ferien bekommt man geschenkt. Urlaub muss genommen werden, Ferien stehen unbestellt vor der Tür. Urlaub bemisst sich in Tagen, Ferien in Monaten. Urlaub kann in Geld umgerechnet werden (dafür gibt es im Arbeitsrecht den gruseligen Begriff Sozialkapital), Ferien sind unbezahlbar. Urlaub muss man sich gut einteilen, Ferien gehen nicht und nicht zu Ende. Auf Urlaub hat man Anspruch, Ferien stellen keine Ansprüche. Dem Urlaub schaut man hilflos beim Vergehen zu, die Ferien dauern immer noch, wenn sie einem längst schon langweilig geworden sind.

Während man Urlaub hat, bleibt Arbeit auf dem Schreibtisch liegen, geht das Büroleben weiter, versäumt man Unmengen, sieht man via Mail etc., was man alles tun sollte, fühlt man sich abwechselnd völlig unentbehrlich und absolut verzichtbar. Während der Ferien ist die Schule geschlossen, die Pulte ausgeräumt, die Garderoben verwaist, die Turnsackerln leer, die Jausenboxen verstaut, die Tore am Sportplatz ohne Netz. Man versäumt bis Herbst nichts, weil ja alle Ferien haben.

Das wäre alles nicht schlimm, wenn nicht alle, die fortan nur noch Urlaub machen können, nicht schon einmal Ferien gehabt hätten. Und sich vom Urlaub nun dasselbe erwarten: dieselbe Unbeschwertheit, denselben Abstand, denselben Schlaf . . .

florian.asamer@diepresse.com[PKR7E]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.06.2019)