Anna Gasser ist das neue Gesicht von Jacques Lemans

Neben Oscar-Preisträger Kevin Costner und Star-Pianistin Khatia Buniatishvili wird die 26-jährige Olympiasiegerin Anna Gasser künftig ebenfalls Repräsentantin der österreichischen Uhrenmarke Jacques Lemans sein. "Der Stil spielt nicht nur in meiner Sportart eine wichtige Rolle, auch privat ist mir dieser wichtig. Dazu gehören auch schöne Uhren", gibt die Spitzensportlerin in einer Aussendung an.

Anna Gasser – Jacques Lemans

Form und Fitness

Mit dem Big Air am 3. November in Modena beginnt für Anna Gasser die Saison nach Olympia-Gold. Die Kärntnerin will auch im kommenden WM-Winter Siege und Medaillen einfahren, kämpft aktuell aber um Fitness und Form. Grund waren Knöchel- und Sprunggelenks-Verletzungen, die sie sich nach ihrer Gold-Leistung in Südkorea zugezogen hat.

Im März riss sich Gasser beim Training auf dem Airbag am Kreischberg das Syndesmoseband im rechten Knöchel. Im Mai folgte bei den X-Games in Oslo ein Innenbandriss im linken Sprunggelenk. Beide Verletzungen wurden nicht operativ behandelt, die Schmerzen begleiteten Österreichs Sportlerin des Jahres bis zum Sommer-Schneetraining im August in Australien. Auf ein Antreten beim ersten Weltcup-Big-Air in Neuseeland verzichtete sie deshalb.

(Red.)