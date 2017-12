Kündigungen schaden dem Firmenruf

Für Julia Roberts in „Pretty Woman“ war es sofort klar, dass das, was Richard Gere alias Edward Lewis beruflich macht, nichts Gutes bedeutet: Seine Rolle war, Unternehmen zu fusionieren, wodurch jeweils Hunderte Mitarbeiter ihre Jobs verlieren. Sogar die naive Figur der jungen Vivian Ward in dem Film erkannte also, dass es einen schlechten Beigeschmack hat, Massenentlassungen durchzuführen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.12.2017)