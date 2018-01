Warum Herr Doktor andere Befunde erhält als Frau Doktor

Wenn ein Medikament entwickelt wird, etwa eines zum Dämpfen von Schmerzen, dann wird es in der entscheidenden Phase erst an Tieren getestet, Mäusen meist, und dann an Menschen. Aber bei beiden sind Schmerzen keine Konstanten, ihr Grad wird auch vom Experiment bzw. klinischen Test beeinflusst. Da kann viel mitspielen, die Umwelt des Labors etwa, bei Tieren bis hin zum Futter. Aber auch das Geschlecht der Versuchstiere bzw. -personen, es ist bei Tieren wie Menschen meist männlich, weshalb viele Medikamente bei Frauen nicht so wirken wie von den Tests erhofft.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.01.2018)