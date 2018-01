Nur wir haben keine Namen für Gerüche

Wie sieht das aus, was Sie gerade in den Händen halten, und wie riecht es? Na ja, es hat viele Farben, vor allem Schwarz und Weiß, und die Bilder sind auch rot und grün etc. Aber der Geruch? Am ehesten riecht es „nach Druckerschwärze“, so wie der Kaffee, den Sie vielleicht zur Lektüre trinken, eben „nach Kaffee“ riecht: Gerüchen stehen wir sprachlos gegenüber, wir haben keine Namen für sie.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.01.2018)