Der Miau-Faktor: Eine Forscherin entdeckt den Cat Content

Begonnen hat alles mit einem Kollegen, der für seine Katze eine eigene Facebook-Seite hat. Eigentlich bloß spaßhalber tat Edith Podhovnik es ihm gleich und meldete ihre eigene Katze Murrli ebenfalls in dem sozialen Netzwerk an. „Da bin ich draufgekommen, dass ziemlich viele andere Katzen auch online sind“, erzählt die Soziolinguistin, die im Studiengang Journalismus und PR an der Grazer Fachhochschule Joanneum lehrt. Von da an achtete Podhovnik in den (sozialen) Medien mehr und mehr auf katzenbezogene Inhalte: die Katzenvideos und die Grumpy-Cat-Bilder, die Facebook regelrecht überschwemmen, international rezipierte Nachrichten wie die von der russischen Katze Mascha, die angeblich ein Baby vor dem Erfrieren rettete, Katzen mit eigenen Twitter- und Instagram-Accounts. „Katzen sind überall.“ Und sie weckten denn auch Podhovniks Forschungsinteresse.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.01.2018)