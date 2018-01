Angst macht Einhörner wirr

Der Stoßzahn ist hart wie Stahl. Einige dieser Zähne hat man in Körpern von Walen gefunden, die das Einhorn mit Erfolg attackiert, andere hat man mit Mühe aus Schiffsrümpfen gezogen. Deshalb vermute ich, dass es sich um ein See-Einhorn von kolossalen Dimensionen handeln muss.“ So erklärte sich Jules Verne in „20.000 Meilen unter dem Meer“ rätselhafte Kollisionen großer Schiffe im Nordmeer, auch das Verschwinden mancher. Damit setzte er einen neuen Mythos über einen der seltsamsten Meeresbewohner in die Welt, den Narwal.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.01.2018)