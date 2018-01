Zivilisiert durch sich oder andere?

Heute schreckt man zusammen, wenn jemand neben einem aufs Trottoir spuckt, als wäre das ganz normal. Dabei war war es vor gar nicht so langer Zeit ganz selbstverständlich, dass in den Wohnungen Spucknäpfe standen. Aber da war schon Jahrhunderte in Gang, was der erst in den 1970er-Jahren breit rezipierte Soziologe Norbert Elias 1939 als „Prozess der Zivilisation“ beschrieben hatte, er stützte sich auf Quellen, die niemand vor ihm ausgewertet hatte: Benimmregeln aus dem Mittelalter und der Renaissance. Die schrieben etwa vor, dass bei Tisch nicht mehr gespuckt werden durfte und dass nicht aus einer gemeinsamen Schüssel gegessen wurde, sondern von individuellen Tellern.

Und auch, dass nicht jeder mit einem großen Messer, das als Waffe dienen konnte, vom Fleisch abschnitt, sondern an Vorgeschnittenem mit feineren Instrumenten hantierte, den neu erfundenen Gabeln etwa. So trieben die Normen bei Tisch die Hygiene voran, zugleich minimierten sie (und andere) die Gewalt. Elias erklärte das mit fortschreitender Scham bzw. Selbstdisziplin, die durch den höheren Organisationsbedarf der Gesellschaft – erst durch Nationalstaaten bzw. Monarchien, später durch Kapitalismus bzw. Bourgeoise – erzwungen wurde. Das war ein rundes Bild, das den Wandel der Persönlichkeit mit dem des Soziallebens zusammenbrachte.

Vor dem Essen Hände waschen?

Aber die Quellen beschränkten sich auf Westeuropa, der Trend hin zu steigender Hygiene und abnehmender Gewalt zeigt sich hingegen global. Deshalb schlägt Pontus Strimling (Stockholm) ein Gegenmodell vor, in dem beide Trends sich ganz automatisch aus dem Handeln von Akteuren ergeben. Der Einfachheit halber sind es in dem Modell nur zwei, die einander abstrafen können – entweder durch private Kritik oder durch Androhen öffentlicher oder durch Abbruch des Kontakts –, wenn das Verhalten des Gegenübers nicht den eigenen Normvorstellungen entspricht. Die können entweder lockerer sein oder rigider, und wer auf Letztere Wert legt, unternimmt mehr Anstrengungen, sie durchzusetzen. So weit das Modell. Getestet wurde es in mehreren Durchgängen an je etwa 300 US-Amerikanern, die – rekrutiert über das Internet – vor ihren heimischen PCs Auskunft über ihre Normvorstellung in Fragen der Hygiene und Gewalt gaben: Da ging es bei der Hygiene etwa darum, ob man sich vor dem Essen die Hände waschen oder ob man die Betten frisch beziehen soll, wenn Gäste kommen. Und bei der Gewalt stufte es sich auf – von einem Klaps für ein ungezogenes Kind bis zum Erschießen eines Einbrechers.

In die Küchenspüle spucken?

Zugleich wurde abgefragt, wie stark die Akteure andere abstrafen würden, die die von ihnen verfochtene Norm brechen bzw. nicht teilen: Generell zeigte sich, dass Verfechter rigiderer Normen eher zum Abstrafen bereit waren, und zwar auch dann, wenn ihre Normen viel rigider waren als die des Durchschnitts der Gesellschaft. So können auch Minderheitsmeinungen sich gesamtgesellschaftlich durchsetzen, und zwar getrieben von Emotionen. Das zeigte eine Zusatzfrage nach dem Grad des Ekels bzw. der Bedrohung, dem die Testpersonen sich ausgesetzt fühlen würden, wenn es etwa Usus wäre, in die Küchenspüle zu spucken (Nature Human Behavior 22. 1.).

„Gerichteter Wandel von Normen kann kommen, wenn es eine asymmetrische Neigung zum Bestrafen aufseiten der Rigideren gibt, und diese Asymmetrie kann von der wahrgenommenen Bedrohung kommen“, schließt Strimling, der davon ausgeht, dass der Trend sich fortsetzt, solang die Gesellschaften stabil bleiben. Allerdings konzediert er, dass seine Datenbasis nicht gerade stärker ist als die von Elias: Sie beschränkt sich auf die USA und dort nicht auf beobachtete Trends, sondern auf abgefragte Meinungen. So mag die als Alternative zu Elias vorgetragene Hypothese ihn eher ergänzen: Allein durch die Lektüre von Benimmbüchern schritt die Selbstkontrolle nicht voran.

