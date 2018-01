Neue Schrecken aus der Gen-Retorte: Pferdepocken

1980 konnte die Welt in einer Hinsicht aufatmen, es war gelungen, eine der gefährlichsten Infektionskrankheiten auszurotten, die Pocken, bald stellte man das Impfen ein. Zwar gab und gibt es Pockenviren weiterhin, aber (hoffentlich) gut verwahrt in nur zwei Hochsicherheitslabors, einem in den USA, einem in Russland, periodisch flammt der Streit darüber auf, ob man sie vernichten soll.

Das wird wieder und wieder verschoben, weil zum einen irgendwo aus der Natur wieder Pocken kommen könnten und man dann rasch Impfstoffe entwickeln müsse. Zum anderen würde es die Gefahr nicht bannen, weil die Gentechnik ohnehin bald Pocken bauen können werde, „from scratch“, aus Gen-Bausteinen, die gibt es im Versandhandel. Der allerdings hat ein Auge darauf, wer was bestellt, und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat nach Kräften empfohlen, keine Pockenviren zu synthetisieren („strictly prohibited“). Selbst Science schaltete sich letztes Jahr mit einer Warnung ein, als bekannt wurde, dass die US-Pharmafirma Tonix dem kanadischen Virologen David Adams (Alberta) 100.000 Dollar angeboten hatte: Dafür sollte er Pferdepocken liefern,

Er schlug ein, kam rasch voran, Science und Nature lehnten die Publikation ab, PLoS One hatte weniger Skrupel und veröffentlichte nun das Rezept (19. 1.), Science reagierte am gleichen Tag mit der Frage Wozu: Wozu das Experiment, wozu die Publikation? Sie sind nicht die ersten ihrer Art, anno 2002 synthetisierte Eckard Wimmer (State University of New York) das Poliovirus, 2005 folgte Peter Palese (Mount Sinai School of Medicine New York) mit der Rekonstruktion des Virus, das die meisten Opfer auf einen Schlag gefordert hatte – um die 30 Millionen –, das der Spanischen Grippe 1918/19. Begründung in beiden Fällen: Man brauche Impfstoffe, um sich gegen die Schrecken zu wappnen, und zur Herstellung der Impfstoffe brauche es erst einmal die der Schrecken selbst, ohne das damit verbundene Risiko gehe es nicht. Das war in beiden Fälle zweifelhaft, gegen Polio gab und gibt es bewährte Impfstoffe, und gegen neue Stämme der Grippe lassen sie sich bei Bedarf entwickeln.

Womit hat Jenner geimpft?

Nicht anders ist es bei den Pocken: Zwar barg der früher verwendete Impfstoff Risiken, aber seit den Siebzigerjahren gibt es einen sicheren, die US-Regierung hat 28 Millionen Dosen eingelagert. Deshalb sucht Science andere Motive, es vermutet eines in einem Hobby von Seth Lederman. Der ist nicht nur Chef der Firma Tonix, er ist nach eigenem Bekunden auch „besessen“ von Edward Jenner, sitzt seit 20 Jahren an einer Biografie des Arztes, der den ersten aller Impfstoffe entwickelte, eben den gegen Pocken. Und weil er den der gängigen Erzählung nach aus Kuhpocken entwickelte, heißen heute alle Impfstoffe „Vakzine“, von Kühen stammend.

Aber in den letzten Jahren wuchs der Verdacht, dass Impfstoffe ihren Namen eher von Pferden haben sollten, weil Jenner vermutlich mit deren Pocken geimpft hatte. Wirken die überhaupt (noch) gegen unsere Pocken? Das wollte Lederman klären. Allerdings sind auch die Pferdepocken ausgerottet, auch sie gibt es nur in einem US-Hochsicherheitslabor. Das gibt sie nicht heraus.

Aber seit 2006 ist das Genom sequenziert und publiziert, es brauchte nur die Bausteine vom Versandhandel und die Technik, sie zu arrangieren. Die ist nicht trivial, Pockenviren haben strukturelle Besonderheiten, Adams hat es doch geschafft, jeder kann im Detail nachlesen wie. Zwar sind Pferdepocken keine Bedrohung für Menschen, aber im Grunde haben unsere Pocken den gleichen Bauplan.

