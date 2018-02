Wenn Pflanzen ihre Standorte wechseln

Nicht nur regionale Umweltbedingungen, auch globale Klimaveränderungen formen den Artenbestand einer Region. Der Botaniker Wolfgang Willner vom VINCA-Institut für Naturschutzforschung und Ökologie in Wien beschreibt dies am Beispiel des Buchenbestands. Die Bäume selbst und andere Buchenwald-Pflanzen überlebten die letzte Eiszeit im Grenzgebiet von Slowenien und Kroatien. Dann wanderten sie in ihre ursprünglichen Gebiete zurück, manche schafften es bis Großbritannien.

Willner ist in einem internationalen Team tätig, das eine Studie zur Planzenwanderung im Fachmagazin „Nature Ecology and Evolution“ publizierte. Demnach haben kleinräumige, für eine Pflanze günstige Bedingungen im Vergleich zu großräumigen Gegebenheiten einen geringen Stellenwert. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.02.2018)