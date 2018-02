Kinder nehmen im Vorschulalter zu

Wir lieben Geschichten. Manchmal hat es allerdings Sinn, Kinder eine Geschichte mit eigenen Worten fortsetzen zu lassen. Was nach Spaß klingt, ist ein diagnostisches Verfahren. Damit wird die Bindungsqualität in Eltern-Kind-Beziehungen erhoben. Brigitte Jenull, klinische Psychologin am Institut für Psychologie der Universität Klagenfurt, nutzt diese Methode, um in ihrem aktuellen Forschungsprojekt den Einfluss von Bindungssicherheit auf die Entstehung von Übergewicht bei Vorschulkindern zu untersuchen.

Insgesamt 300 Kinder zwischen drei und sechs Jahren sowie zwei Drittel ihrer Eltern nehmen am Forschungsprojekt „DONUT-Prävention von Übergewicht bei Kindern im Vorschulalter“ teil. Das auf drei Jahre anberaumte Projekt startete 2017 und wird durch das Förderprogramm LAG Region Villach-Umland finanziert. Kindergärten aus zehn Gemeinden sind involviert.

Wenig Forschung zu Einflüssen

Bestehende Studien stammen bisher meist aus den USA oder Städten. Daher waren sie auf die regionale Situation nicht anwendbar. Außerdem gibt es für die Altersgruppe der Drei- bis Sechsjährigen in puncto Einflussfaktoren für Übergewicht noch so gut wie keine Forschungsergebnisse. Dabei ist gerade der Übergang vom Kindergarten zur Schule entscheidend: In Österreich verdreifacht sich der Anteil der übergewichtigen Kinder von zehn auf dreißig Prozent. Mit ihrer Langzeitstudie hofft Jenull, „die Veränderungen von Lebensjahr zu Lebensjahr genau abbilden zu können“, und so mögliche Ursachen für diesen Anstieg aufzuklären.

Der Langzeit- wie auch der Vorstudie aus dem Jahr 2014, ebenfalls mit 300 Kindern, liegt ein biopsychosoziales Theoriemodell zugrunde. Gemäß diesem spielen biologische, psychische und soziale Faktoren bei der Entstehung und Aufrechterhaltung, etwa von Übergewicht, eine Rolle. Neuerdings wird auch die Bedeutung von Schlaf als biologischem Einflussfaktor untersucht. In diesem Zusammenhang hat Jenull unter anderem den Medienkonsum beleuchtet. „Medien sind eine wichtige Freizeitaktivität, und in der Vorstudie hatte jedes vierte Kind einen eigenen Fernseher“, sagt die Forscherin. Im Durchschnitt schauten die Kinder rund 100 Minuten pro Tag fern. Das bewerten die Forscher als Risiko für Übergewicht, weil es mit weniger Bewegung einhergeht und mit dem Älterwerden zunimmt. Hinzu kommt die Handy- und Tabletnutzung: Vor drei Jahren lag die Zahl der Kinder, die bejahten, ein Gerät zu nutzen, bei unter zehn Prozent. In der DONUT-Studie waren es bereits 44 Prozent.

Trost bei Bezugspersonen

Mit dem Fokus auf Bindungssicherheit und Körperzufriedenheit nähert sich das Team zwei psychischen Einflussfaktoren an. In der Vorstudie wurden geeignete Verfahren erprobt. Denn Bindungssicherheit und Körperzufriedenheit bei drei- bis sechsjährigen Kindern zu erheben, ist schwierig. Eine spielerische Herangehensweise, Vertrauensaufbau und Face-to-Face-Situationen sind essenziell. Wie ein Kind die Geschichten fortsetzt, gibt den Psychologen zum Beispiel darüber Aufschluss, ob es sicher oder unsicher gebunden ist. „Ein sicher gebundenes Kind sucht in einer belastenden Situation zunächst Trost bei Bezugspersonen. Dies ist ein wichtiger Grundbaustein, um Selbstwertgefühl zu entwickeln. Und es hilft, eine positive Einstellung zum eigenen Körper aufzubauen“, erklärt Jenull.

„Schlank ist schön“

Bereits in der Vorstudie zeigte sich, dass sich Kinder in diesem Alter mit anderen vergleichen, genaue Vorstellungen von schön bzw. hässlich haben und wissen, wodurch man den Körper verändern kann. Um die Körperzufriedenheit zu messen, arbeitete das dreiköpfige Forscherteam mit einem Silhouettentest. Dabei werden Bilder von Personen mit unterschiedlicher Figur gezeigt. „Wenn es darum ging, die Figuren zu beurteilen, waren sich Kinder und Eltern einig: Schlank ist schön, übergewichtig ist hässlich“, sagt Jenull.

Die Frage, welche Figur am schönsten ist, eigne sich am besten, um das gängige Schönheitsideal in diesem Alter zu erheben. Bindungssicherheit und Körperzufriedenheit gehen nämlich Hand in Hand. Eine sichere Bindung bietet Kleinkindern bei emotionalen Belastungen den nötigen Schutz, um später etwa mit eigenen körperlichen Makeln besser umgehen zu können.

Ein Befund aus der Vorstudie legt für Jenull Aufklärungsbedarf nahe: „Der Prozentsatz der Kinder, die sich bei Problemen eher zurückziehen als bei den Eltern nach Trost zu suchen, war wesentlich höher.“ Regelmäßige Gespräche und Rückmeldung zu den Zwischenergebnissen sollen die teilnehmenden Eltern und Kindergartenpädagogen in puncto Körperbild und Bindungssicherheit sensibilisieren. Ob sich beides in dieser Altersgruppe mit Übergewicht in Verbindung bringen lässt, werden die Studienergebnisse zeigen.

IN ZAHLEN 100 Minuten sehen die an einer Kärntner Studie teilnehmenden Kinder im Durchschnitt täglich fern. Das gilt als Risiko für Übergewicht. Empfohlen werden maximal 30 Minuten pro Tag.



44 Prozent der teilnehmenden Kinder bejahten die Frage, ob sie einen Computer oder ein Tablet beziehungsweise Handy nutzen. Bei der Vorstudie (2014) lag der Anteil noch im einstelligen Bereich.

