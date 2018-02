Bionik: Vom Floh zur Babywindel

Die Eigenschaften von Samentaschen bei Flöhen sollen bei der Herstellung von Babywindeln, Tampons und Wundpflaster übertragen werden. Im Fokus steht dabei die Samensackstruktur mit dem bei diesen Insekten beobachteten Transport von Flüssigkeiten.

Den Forschungen zu diesem Detail aus der Bionik – der Übertragung von biologischen Vorgängen in technische Anwendungen – hat man sich am Institut für Medizin und Biomechatronik der Uni Linz verschrieben. Institutsvorstand Werner Baumgartner ist Mechatroniker, war zuvor aber an der RWTH Aachen auf dem Gebiet der zellulären Neurobionik tätig. In Aachen lief auch ein auf die Physiologie der Flöhe abgestelltes Medizinpraktikum.

Gegen die Schwerkraft

Am Beginn stand nicht die Samentasche der Flöhe, sondern die Haut der texanischen Krötenechse, wie Gerda Buchberger, Forschungsassistentin in Baumgartners Team, erzählt. Die idealen Voraussetzung für den passiven Flüssigkeitstransport fand man schließlich bei den weiblichen Flöhen. Bei diesen bleibt der Samen der männlichen Flöhe so lange gespeichert, bis sich geeignete Bedingungen für die Eiablage finden. Dann fließt die Samenflüssigkeit durch die Kapillarwirkung aus der Samentasche.

Die Samentasche des weiblichen Flohs ist gerade rund 100 Mikrometer groß. Die Wissenschaftler haben die Struktur auf zwei Millimeter vergrößert und dabei festgestellt, dass, wie Baumgartner sagt, „die Flüssigkeit nur in eine Richtung fließt und sogar die Schwerkraft überwindet“. Gerda Buchberger konnte in einem CO2-Laser in einem Plexiglas eine Kopie anfertigen. In der angepeilten Umsetzung in einem flexiblen Kunststoff in einer Windel oder einem Pflaster soll Flüssigkeit angesaugt werden. Die Forschungen wurden jetzt im „Journal of Bionic Engineering“ veröffentlicht.(APA/ewi)



