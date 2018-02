Ersatzteile frisch vom Schaf?

Allein in den USA warten 76.000 Menschen auf den Tod anderer, weil sie ein Transplantat brauchen, allein in Großbritannien sind im Vorjahr 460 Wartende verstorben. Die Zahlen steigen seit den 1960er-Jahren, seitdem können immer mehr Organe transplantieret werden, der Nachschub durch Spender wurde bald knapp. Deshalb versuchte man früh, Organe anderer Lebewesen zu nutzen – Xenotransplatation –, etwa Herzen von Schimpansen, aber die Immunsysteme der Empfänger reagierten mit heftiger Abstoßung.

Ende der 1980er-Jahre hatte man Medikamente, die das Immunsystem stark unterdrückten, nun versuchte man es wieder über die Artgrenze hinweg, diesmal mit Schweinen, auch die sind etwa so groß wie wir und leicht zu halten und zu vermehren. Aber wieder gab es Abstoßungsprobleme, und wieder gab es Probleme mit Retroviren in den Schweinen. Die sollen inzwischen gelöst sein, aber gehört davon hat man länger nichts.

Stattdessen geht es auf einem komplementären Weg voran: Wieder will man Tiere als Gehilfen einspannen, aber diesmal sollen in ihnen nicht ihre eigenen Organe wachsen, sondern solche des Menschen. Dass so etwas grundsätzlich geht, zeigte im Vorjahr Hiromitsu Nakauchi (Stanford) zunächst an Ratten und Mäusen: Er transplantierte pluripotente Stammzellen – aus ihnen können viele Zelltypen werden – von Ratten auf Mäuseembryos und schaltete in denen zugleich das Entwicklungsprogramm für Bauspeicheldrüsen ab. Entwickelt wurden die Organe trotzdem, aber es waren die der Ratten. Das Gleiche gelang mit Herzen und Augen.

Tiergehirn darf nicht vermenschlichen

Dann transplantierte Nakauchi pluripotente Stammzellen von Menschen auf Embryos von Schweinen, die beiden sind entlegener verwandt als Ratten und Mäuse: Nach 28 Tagen – dann wurden die Embryos getötet – war jede 100.000ste Zelle in den Schweinen eine vom Menschen. Nun ist Nakauchi weitergegangen und hat statt der Schweine Schafe genommen: Bei ihnen war jede 10.000ste Zelle menschlich, berichtete er auf der Jahrestagung der US-Forschergesellschaft AAAS in Austin. Das ist immer noch wenig – und gerichtete Entwicklungen einzelner Organe wie bei den Ratten/Mäusen wurden nicht versucht –, aber Nakauchi ist nicht unzufrieden: Er will langsam voran und die Experimente sofort abbrechen, wenn sich erste Zellen von Menschen in den Gehirnen von Schafen zeigen. Das ist bisher nicht passiert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.02.2018)