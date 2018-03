Kam der Mond aus der verdampften Erde?

Nicht immer ging er stille, der gute Mond, bei seiner Geburt vor 4,53 Milliarden Jahren brach die Hölle los: Ein marsgroßer Himmelskörper – Theia, so hieß die Mutter der Mondgöttin Selene – raste in die Erde und schlug aus ihr Material heraus, das sich mit dem von Theia zum Mond zusammentat.

So lautet die herrschende Hypothese. Sie hat sich durchgesetzt gegen drei andere, von denen die erste davon ausgeht, der Mond sei zugleich mit der Erde entstanden und aus dem gleichen Material. Aber das kann nicht sein, bei manchen Elementen ist er anders, er hat etwa weniger Eisen. Bei vielen anderen jedoch – z. B. beim Sauerstoff und selbst seinen Isotopen – ist er der Erde so gleich, dass eine zweite Hypothese ausscheidet: Der Mond sei von weit her gekommen, dann habe die Erde ihn „eingefangen“.

Beides, die Differenz und die Identität, könnte eine dritte Idee erklären, sie stammt vom Physiker George Darwin, dem Sohn von Charles: Er nahm an, die Erde habe so rasch rotiert, dass Teile der Kruste aus ihr herausgeschleudert wurden. Das passt zum mangelnden Eisen auf dem Mond – es sitzt in der Erde vor allem im Kern –, man kennt aber keinen Mechanismus, der die rasend rotierende Erde auf ihre heutige Geschwindigkeit hätte bremsen können.

Ein großer Einschlag oder viele kleine?

Bleibt der „Giant impact“. Aber der geht davon aus, dass der Großteil des Monds von Theia stammt, deshalb tut er sich schwer mit dem irdischen Charakter von Mondgesteinen. Man hat viele Theia-Größen und Einschlagswinkel durchgerechnet, befriedigen konnte nichts. Zuletzt kam die Idee, es habe nicht einen großen, sondern viele kleine Einschläge gegeben. Aber da hätten 20 Impaktoren in Mondgröße kommen müssen.

Deshalb hat Simon Lock (Harvard) nun noch ein Modell entwickelt: Auch es beginnt mit einem „Giant impact“, aber einem wirklich gigantischen, der nichts aus der Erde herausgeschlagen, sondern sie zur Gänze pulverisiert und verdampft habe. Dadurch sei eine Synastia entstanden, eine durch ihre Rotation donutförmige Wolke aus gasförmigem und flüssigem Gestein: „Diese Synastia war gewaltig“, vermutet Lock, „sie könnte zehn Mal so groß gewesen sein wie die Erde.“

Das blieb sie nicht. Sie kühlte von außen, dadurch kondensierte verdampftes Gestein, die glühenden Tröpfchen regneten nach innen und bildeten regional Klumpen. Ein besonders großer blieb auf seiner Bahn, erst in der Synastia, und dann, als die sich weiter zusammenzog, außerhalb von ihr. Das war der Mond, er kam nach wenigen Dutzend Jahren, die Erde brauchte für ihre endgültige Form noch ein par tausend (Journal of Geophysical Research: Planets 28. 2.).

Soweit das Modell, in Rechnungen funktioniert es. Allerdings ist die Synastia spekulativ, man hat so etwas noch nie beobachtet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.03.2018)