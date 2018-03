Was man aus Rattentränen lesen kann

„Das alkalisch-salzige Drüsenprodukt, das die Nervenerschütterung durchdringenden Schmerzes, physischen wie seelischen Schmerzes, unserem Körper entpresst“ – so beschreibt Hans Castorp in Thomas Manns „Zauberberg“ seine Tränen, „dies klare Nass, so reichlich-bitterlich fließend überall in der Welt, dass man das Tal der Erden poetisch nach ihm benannt hat“. Auch die Tiere in diesem Tal haben Tränen, um ihre Augen zu befeuchten, doch es scheint typisch menschlich, damit Schmerz und Trauer auszudrücken. Dass Krokodile mit ihren Tränen Mitleid heucheln wollen, ist wohl ein Missverständnis: Wahrscheinlich verschlingen sie ihre Beute nur so gierig, dass sie nach Luft schnappen müssen, was auf ihre Tränendrüsen drückt.

