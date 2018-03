Vor dem Abendessen einmal Vogelgezwitscher

Demente Patienten verlieren im Lauf ihrer Krankheit oft ihren gewohnten Schlaf-wach-Rhythmus. Damit einher gehen nächtliche Unruhe und Verwirrtheitsphasen. Schlafmittel für Gesunde haben für Menschen mit Demenz aber unverträgliche Nebenwirkungen. Oft müssen Patienten deshalb im Heim betreut werden. Die Europäische Kommission stellt Forschungsmittel für Projekte zur Verfügung, die die möglichst lange Selbstständigkeit von Menschen mit leichter Demenz und deren Lebensqualität mit technischer Unterstützung fördern sollen.

Die FH Vorarlberg in Dornbirn und die FH St. Gallen sind Partner in einem dieser Projekte mit einem Budget von mehr als drei Millionen Euro. Unter dem Namen Great (Get ready for activity – persuasive ambiences) entwickeln sie Geräte, mit denen die Wahrnehmung einer Tages- und Nachtstruktur unterstützt werden kann. Sie sollen jetzt in den Tirolkliniken in Hall getestet werden. Der Ansatz des Forschungszentrums für nutzerzentrierte Technologien an der FH Vorarlberg stützt sich auf die Tatsache, dass die sinnliche Wahrnehmung vieler dementer Patienten zunächst noch intakt ist. Licht, Gerüche und Klang erreichen die Menschen nicht nur auf kognitiver, sondern auch auf unbewusster, gefühlsmäßiger Ebene.

Ein Duft wie aus der Natur

Um das Empfinden für Tageszeiten und -abläufe zu verstärken, könnten vielleicht bestimmte Lichtfarbvariationen und spezifische Düfte nützlich sein. „Es wird in Kliniken schon mit Aromatherapie gearbeitet“, berichtet Forschungsleiter Guido Kempter. „Uns geht es aber darum, den Duft anzubieten, den es auch in der Natur zu bestimmten Tageszeiten gibt. Dasselbe gilt für den Klang. Ein Prototyp nutzt Frequenzen, die normalerweise nicht hörbar sind, aber zu bestimmten Zeiten in der Natur vorhanden sind. Vor dem Abendessen, wenn viele Patienten bereits müde sind und möglicherweise nicht bereit sind zu essen, sollen Düfte wie Zitrone und hochfrequentes Vogelgezwitscher stimulierend wirken. Zur Schlafenszeit könnten dagegen Lavendel oder Rose und das monotone Plätschern von Wasser vielleicht beruhigen. Die Geräte versuchen, natürliches Ambiente in den Raum zu bringen. „Licht, Duft und Klang erreichen auch Menschen, deren kognitive Fähigkeiten eingeschränkt sind“, so Kempter. Eine intelligente Steuerung soll einen personalisierten, also auf die Bedürfnisse des Einzelnen zugeschnittenen Einsatz ermöglichen.

Neben Pflegeeinrichtungen werden in der Erprobungsphase auch Private als potenzielle Anwender für die Geräte gewonnen. Die ersten kognitiven Akzeptanztests ergaben allerdings ein gemischtes Bild. Die Art der Düfte gefiel vielen Testpersonen nicht, daher wurde die Zusammensetzung geändert. Andere erachteten das Gerät als zu laut, auch das wurde angepasst.

In der Gedächtnisambulanz in Hall, wo Demenzpatienten drei Wochen lang stationär aufgenommen werden, wird die Wirkung des Prototyps mithilfe einer Vergleichsgruppe getestet. „Wir würden uns schon freuen, wenn sich der Zustand der Demenzpatienten nachweisbar langsamer verschlechtert“, berichtet Kempter. Doch selbst wenn positive Veränderungen passieren, wären diese für die Betroffenen kaum wahrnehmbar, sagt er. Pflegeeinrichtungen sind die potenziellen Kunden für das Steuerungsgerät, das eine ähnliche Funktion hat wie andere Bereiche der Hausautomation, aber sehr viel preiswerter installiert werden kann.

LEXIKON Der zirkadiane Rhythmus (die „innere Uhr“) beschreibt die Fähigkeit eines Organismus, physiologische Vorgänge auf eine Periodenlänge von etwa 24 Stunden zu synchronisieren. Er ermög-licht einen relativ konstanten Rhythmus für Tätigkeiten wie Schlafen und Essen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.03.2018)