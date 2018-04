5G: Mobile Generationenfragen rund um das autonome Fahren

Die Einschätzungen, wann es so weit ist, klaffen auseinander. In zehn bis fünfzehn Jahren dürften autonome Autos auch im Stadtverkehr fahren, meint Thomas Zemen vom Austrian Institute of Technology (AIT). Inwieweit diese dann tatsächlich selbstständig agieren – es gibt fünf verschiedene Autonomielevel – und wie verbreitet sie dann sind, lässt er offen. „Die Idee des autonomen Fahrens wird dann angenommen, wenn sie sich als sicherer erweist als der jetzige Verkehr“, sagt der promovierte Elektrotechniker mit Schwerpunkt Telekommunikation.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.03.2018)