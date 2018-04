Im Sprint durch 1000 Jahre

Tausend Jahre sind eine magische Zahl, selbst für Historiker, die daran gewöhnt sind, in einer „longue durée“ zu denken – recht langfristig also. Von 500 bis 1500 nach Christus hat der britische Historiker Chris Wickham seine Gesamtdarstellung des Mittelalters auf unserem Kontinent bemessen: „Medieval Europe“, 2016 auf Englisch und soeben auch auf Deutsch erschienen.

Wir trafen den Professor für Mediävistik an seiner Universität, in Oxford. Er verriet sogar, welche Abschnitte seines Buches er weniger gern geschrieben habe: „Die frühen Jahrhunderte, die ich schon zuvor behandelt habe (Anmerkung: „The Inheritance of Rome. A History of Europe from 400 to 1000“),finde ich diesmal nicht so gut gelungen. Ich musste den Anfang stark komprimieren. Genossen habe ich dann die Zeitspanne, die ich bis dahin weniger gut gekannt habe: das 13. bis 15. Jahrhundert.“ Wickham musste sich durchwegs aufs Wesentliche konzentrieren, ganze Dynastien, etwa die Merowinger, werden auf wenigen Seiten abgehandelt, selbst die Krise und der Wandel im Osten bis zur Jahrtausendwende ergeben nur ein kurzes Kapitel. „Ich wollte kein Lehrbuch schreiben, sondern eine Interpretation, ein Buch der Argumente.“ Besonders differenziert wird der Gelehrte, wenn es um England und Italien oder ökonomische Vorgänge geht.

Seine Geschichte führt vom Untergang Westroms bis zur Reformation, vom Atlantik bis ans Schwarze Meer, nach Skandinavien und Russland. Im Osten hatte das Römische Reich trotz wachsender Bedrängung durch den Islam fast noch Tausend Jahre Bestand, während es im Westen zur Ausbildung neuer Reiche kam, zur feudalen Revolution. In diesem Subkontinent voller Tatendrang haben sich schließlich Staaten gebildet, die noch die Gegenwart dominieren. Über allem aber stand authentisch der Glaube. Die christliche Religion war im Mittelalter allgegenwärtig. Ab dem zwölften Jahrhundert gab es eine einzige kirchliche Hierarchie, die das lateinische Europa umfasste.



Das neue Rom. Was also interessiert Wickham an diesen tausend Jahren besonders? „Wie die Menschen interagieren. Das ist zwar in jeder Phase der Geschichte interessant, aber im Mittelalter kenne ich mich am besten aus. Je mehr man von seinem Fach weiß, desto faszinierender wird es.“ Vielschichtig ist zum Beispiel die Erneuerung des römischen Imperiums. In verschiedenen Phasen des Mittelalters habe sie unterschiedliche Bedeutung: „Karl der Große hat sein Reich nicht als römisch bezeichnet, wahrscheinlich war es das auch für Otto I. nicht. Ich mag mich irren, aber es dürfte sich um eine spätere Idee des Mittelalters handeln.“ Der Erste, der in dieser Kategorie dachte, sei wohl der Staufer Friedrich Barbarossa gewesen, der ambitionierteste, was das Reich betraf, wohl Kaiser Maximilian I.

Woher kommt die verzerrte Sicht auf das Mittelalter als schreckliche Zeit? „Das liegt vor allem an Humanisten wie Francesco Petrarca, Giordano Bruno, Erasmus von Rotterdam, die das Zeitalter vor dem ihren als dunkel charakterisiert, diese Art Mittelalter faktisch erfunden haben. Nur sie seien in der Lage, mit der Renaissance eine Änderung herbeizuführen, behaupteten sie und nannten sich Repräsentanten der Moderne, wie das Menschen zu allen Zeiten meinen.“ Diese Intellektuellen hätten darauf einen Exklusivanspruch erhoben: „Sie bezeichneten die Periode zuvor als abergläubisch, gewaltsam, fanatisch, fundamentalistisch, unkultiviert. Ihre Betrachtungsweise wirkt heute noch nach.“ Geschichte sei eben niemals neutral. Nachsatz: „Das wäre doch völlig uninteressant.“

Der zweite Grund für Verzerrungen sei der aufkommende Nationalismus: „Die Nationalstaaten haben alle ihre eigene Geschichte erfunden, die im Mittelalter wurzelt und mythisch ist.“ An dessen Ende stehe nicht Krise oder Angst, sondern Engagement als „eines der wichtigsten Elemente, das die Zeit des Mittelalters an zukünftige Generationen weiterreichte“, schreibt Wickham am Schluss seines Buches.

Als ein Vorbild für seine Betrachtungsweise nennt er den eminenten französischen Historiker Marc Bloch, einen Mitbegründer der Annales-Schule im 20. Jahrhundert: „Sein Buch über die Feudalgesellschaft habe ich bereits mit 16 Jahren gelesen. Diese Komplexität hat mich geprägt. Ich habe mich auch deshalb beim Studium für die frühmittelalterliche Periode entschieden, über die ich zuvor ganz wenig wusste.“ Mit dem großen britischen Klassiker der Aufklärung, Edward Gibbon, und dessen umfangreichem Werk „The History of the Decline And Fall of the Roman Empire“ kann der Professor aus Oxford hingegen nichts anfangen: „Ich bin ihm nie begegnet und fühle mich nicht einmal schuldig dafür, dass ich ihn nicht gelesen habe. Sein vielbändiges Werk über die Spätantike habe ich einmal als Preis in der Schule gewonnen. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass es so lang ungelesen in meinem Bücherregal geblieben ist.“ ?

Person und Werk Chris Wickham ist Professor emeritus für Geschichte des Mittelalters sowie Fellow of All Souls College der Universität Oxford, Schwerpunkte: Gesellschafts- und Wirtschaftsgeschichte.



Sein Buch „Das Mittelalter. Europa von 500 bis 1500“ ist eben auf Deutsch erschienen (aus dem Englischen von Susanne Held): Verlag Klett-Cotta, 506 S., 36 €.

COMPLIANCE-Hinweis: Das Gespräch mit Chris Wickham fand im Rahmen einer Reise nach Oxford statt, zu welcher der Verlag Klett-Cotta eine Gruppe Journalisten eingeladen hatte, unter ihnen auch den Verfasser dieses Textes.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2018)