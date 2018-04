Experten auf der Flucht

Sind Sie gebildet, wortgewandt und verdienen mit der Anhäufung und Verarbeitung von Wissen den Lebensunterhalt? Herzliches Beileid. Sie haben das Pech, in einer Zeit zu leben, in der intellektuelle Unterscheidungsmerkmale ebenso wenig wohlgelitten sind wie das Festhalten an dem Glauben, es gäbe so etwas wie verifizierbare Fakten, an denen es nichts zu rütteln gibt. Wer kein begnadeter Vermarkter seiner selbst ist, hat im Wettlauf der subjektiven Wahrheiten das Nachsehen. Und je höher die Zahl dieser alternativen Wahrheiten, die in den sozialen Netzwerken im Umlauf sind, desto niedriger das Selbstwertgefühl der Wissensarbeiter.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2018)