Kontroverse um Atacama-Mädchen-Mumie

Als Oscar Muñoz, ein Grabräuber, 2003 in der Atacama-Wüste ein winziges mumifiziertes Mädchen fand – „Ada“ , kaum größer als die Spanne einer Hand –, brachte es ihm die für Chile üppig Summe von 30.000 Pesos (etwa 40 Euro). Das lag an Adas Gestalt: Ihre Knochen waren im Rumpf verkrüppelt und im Schädel enorm in die Länge gezogen, exakt so, wie manche sich Aliens vorstellen.

Das trieb den Preis bald wesentlich höher – ein Geschäftsmann in Barcelona erwarb den Fund –, und trieb die Fantasien bald noch höher: 2013 hatte Ada einen Auftritt in der UFO-Dokumentation „Sirius“. Den bekam Garry Nolan vor Augen, ein Immunologe der Stanford-University, er kontaktierte den Besitzer und erbat ein Stück Knochen für eine Genanalyse. Er bekam es, vor zwei Wochen stand sein Befund – „Ada“ ist ein Mensch und kein Alien, sie starb vermutlich schon vor der Geburt an einer Unzahl von Gendefekten – in Genome Research, die Schlagzeile ging um die Erde.

„Verletzung des Mädchens und Chiles“

In Chile stieß sie auf wenig Gegenliebe: „Wären die Autoren glücklich gewesen, mit einem Kind aus Boston, Massachusetts, oder Santa Barbara, Kalifornien, zu arbeiten?“. Das fragte Christina Dorado, Biologin an der Universität von Antafagosta. Und ihr Anthropologen-Kollege Franciscos Santana-Sagredo ergänzte: „Es ist eine Verletzung des Mädchens, ihrer Familie und des Erbes von Chile.“ Und weil auch nach dessen Gesetzen die Totenruhe nicht einfach gestört werden darf, hat die Regierung eine Untersuchung angeordnet: Die Forscher hatten niemanden um Erlaubnis gebeten, nicht einmal die Ethik-Kommission ihrer Universität, das Journal hatte auch keinen Gedanken daran verschwendet.

Das reiht sich ein in eine Tradition, in der europäische Erober sich rund um die Erde griffen, was sich bot, später rückten Genetiker aus, sie stießen auf Widerstand, vor allem in den USA, deren Indianer ihre Ahnen heilig halten, das machte die Genetiker vorsichtig. Nolan ist keiner, aber er hat sich von der Kritik überzeugen lassen: „Wir hoffen, dass die Überreste von Ada mit Respekt behandelt werden, und wir haben gefordert, dass sie in ihre Heimat gebracht werden.“

Kritik kam allerdings auch aus einer anderen Richtung: Die Alien-Freunde halten Nolans Arbeit für eine Verfälschung der Tatsachen und beharren darauf, dass Ada kein Mitglied der Menschheit ist.



