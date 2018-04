Blüht Leben in den Wolken der Venus?

Gibt es, außer bei uns auf der Erde, noch irgendwo Leben, in den Weiten des Alls oder in der näheren Nachbarschaft? Kandidaten dafür gibt es einige, zuallererst den Mars, auf dem es einmal flüssiges Wasser gegeben haben mag, aber auch mehrere Monde von Saturn und Jupiter, unter deren Eispanzern Meere vermutet werden. 1967 kamen der Biophysiker Harold Morowitz (Yale) und der immer vor neuen Ideen sprudelnde Astronom Carl Sagan (Harvard) mit noch einem Kandidaten bzw. einer Kandidatin: Venus.

Auf deren Oberfläche kann nichts gedeihen, dort herrschen 450 Grad Celsius und enorme Drücke. Aber hoch oben in den dichten Wolken ist alles vorhanden, was das Fotosynthese treibende Leben braucht, Wasser, Kohlendioxid und Sonnenlicht: „Wenn auch noch geringe Mengen von Mineralien von der Oberfläche in die Wolken geweht werden, ist es überhaupt nicht schwierig, sich eine indigene Biologie in den Wolken der Venus vorzustellen“, schlossen Morowitz/Sagan (Nature 215, S. 1295). Die Vorstellung wurde noch leichter, als man entdeckte, dass die Wolken der Erde vor Leben wimmeln, Bakterien vor allem, bis in 41 Kilometer Höhe wurden sie gefunden.

Half die „schwache junge Sonne“?

Aber entstanden sind sie unten auf dem Boden. Das könnte auch auf der Venus so gewesen sein, als die „schwache junge Sonne“ nur 70 Prozent ihrer heutigen Kraft hatte – das wurde von Sagan in anderen Zusammenhängen thematisiert –, da könnte es auf der Venus flüssiges Wasser gegeben haben. Und zwar viel länger als (vielleicht) auf dem frühen Mars: „Die Venus hatte Zeit genug, eigene Lebensformen zu entwickeln“, erklärt Sanjay Limaye (University of Wisconsin), der nun mögliche Spuren dieses Lebens in den Wolken gesichtet hat, dunkle Flecken. Sie bestehen aus Partikeln in Bakteriengröße und weisen die gleichen spektroskopischen Eigenschaften auf wie Bakterien, die auf der Erde in extremen Umwelten hausen (Astrobiology 2017.1783).

Allerdings gab es schon mehrfach ähnliche Vermutungen, es gibt nur einen Weg, sie zu testen, Koautor Rakesh Mogul weiß es: „Wir müssen hin und Proben aus den Wolken nehmen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.04.2018)