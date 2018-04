Forscher prüfen, wie die Inhaltsstoffe von Grüntee wirken

Der Legende nach hat der chinesische Kaiser Shennong, ein profunder Kenner von Heilpflanzen, vor rund 4750 Jahren den Tee per Zufall entdeckt. Ein Windstoß soll vom Lagerfeuer getrocknete Blätter des Teestrauchs Camellia sinensis in das kochende Trinkwasser des Kaisers geweht haben. Das Getränk hat sich nicht nur als schmackhaft, sondern auch als gesund erwiesen.



Aktuelle Studien belegen, dass grüner Tee das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, deutlich senkt. Erstaunlich daran ist, dass man bis heute aber nicht genau weiß, warum. Die hohe Konzentration von Polyphenolen, das sind Pflanzenstoffe mit stark antioxidativer Wirkung, dürfte dafür ausschlaggebend sein. Was dieser Wirkstoff in Kontakt mit menschlichen Zellen jedoch konkret bewirkt, ist unbekannt. Eine Wissenslücke, die der Molekularbiologe Julian Weghuber, der das Exzellenzzentrum für Lebensmitteltechnologie und Ernährung der FH Oberösterreich am Standort Wels leitet, nun schließen möchte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.04.2018)