Monarchie, Frauenpolitik und globale Arbeit

Als Susan Zimmermann in den Achtzigerjahren in Wien Geschichte studierte, begann sie „aus Spaß“ Ungarisch zu lernen. Das ermöglichte ihr später, in ungarischen Archiven in Budapest zur vergleichenden Geschichte der kommunalen Sozialpolitik in Wien und Budapest in der Habsburgerzeit zu forschen. „Budapest war total spannend für mich: Die Aufbruchsstimmung aus den Achtzigerjahren kombiniert mit der ganz anderen Kultur und den anderen Erfahrungen. Damals war unheimlich viel möglich“, erzählt sie.