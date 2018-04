Den 13. Merz 1839. Herr Prof. Schönbein macht die Basler Naturkundliche Gesellschaft auf die merkwürdige und bisher noch nicht beobachtete Thatsache aufmerksam, dass bei der Electrolyse des Wassers an den positiven Elektrode ein Geruch entwickelt wird.“ Den gibt es auch in ganz normaler Luft, wenn Blitze durch sie fahren, dort hatte ihn Schönbein als Kind erschnuppert. Als er ihm als Chemiker an der Uni Basel wieder begegnete, war der Geruch 50 Jahre zuvor dem Holländer Martinus van Marum in die Nase gestiegen, auch im Zusammenhang mit Elektrizität, die hielt er für die Quelle und nannte den Fund danach: „Geruch der Elektrizität“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.04.2018)