Wie die Augenbrauen entstanden sind

Die Menschheit entwickelte sich in Afrika, soviel steht fest, und irgendwann zogen manche ihrer Mitglieder hinaus in den Rest der Welt: „Out of Africa“. Die gesicherten ersten waren Homo erectus, vor 1,8 Millionen Jahren hatten sie Dmanisi im heutigen Georgien erreicht. Vielleicht hatten andere sich noch viel früher auf den Weg gemacht, diesen Verdacht weckten die „Hobbits“, die zwergenhaften Menschen, die anno 2003 auf der Philippineninsel Flores gefunden wurden. Aber ihre Herkunft konnte bis heute nicht geklärt werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.04.2018)