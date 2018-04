Wollt ihr kluge Kinder, Männer? Haltet euch fit, in Leib und Hirn!

Dass körperliche und geistige Regsamkeit dem Menschen wohltun, ist altbekannt, man kann es, wenn man nicht allzu schlaff in allzu tiefen Polstern ruht, auch nachlesen: Iwan Gontscharow hat es in „Oblomow“ ex negativo durchexerziert. Aber nicht nur die schöne, auch die Fachliteratur quillt über vom Segen der Bewegung für Herz und Hirn: Auch wer von seinen Genen her ein hohes Infarktrisiko hat, kann das mit Sport stark minimieren, Eric Ingelson (Stanford) hat es an Daten von fast einer halben Million Menschen erhoben (Circulation 9. 4.).

Und körperliche Aktivität kombiniert mit geistiger ist immer noch die einzige Kur gegen Demenz. Aber reicht die Wirkung auch weiter, profitiert nicht nur man selbst, sondern tun es auch die Nachkommen? Dergleichen galt lange als ausgeschlossen, weil nicht vererbt wird, was man im Leben erwirbt: Nur Gene gehen in die nächste Generation, und die ändern sich im Lauf des Lebens nicht!

Aber das Dogma erodiert seit Jahren, man bemerkte es zunächst an Labormäusen, die mit verschiedenen Fellfarben und Körpergestalten kommen, je nachdem, womit die werdenden Mäusemütter gefüttert wurden: So kann die Nahrung der Eltern auf die Gesundheit durchschlagen, bei Mäusen – und Menschen – auch in die zweite Generation, die der Enkel. Ähnlich ist es mit Stress, chronischem und/oder ganz frühem im Leben, er beschert den späteren Kindern erhöhte Ängstlichkeit und Depressionsgefahr. Gesteuert wird all das von Mechanismen der Epigenetik, die Gene in ihrer Buchstabenfolge – der der Basen – nicht verändern, aber ihre Aktivität erhöhen oder verringern.

„Angereicherte Umgebung“ macht rege

Das geht auf vielen Wegen, etwa durch Anhängen von Methylgruppen, und nun hat André Fisher (Göttingen) noch einen gefunden, an Mäusen, er hat nur Männchen genommen, um mögliche Änderungen in der Brutpflege, die bei Mäusen nur von Weibchen übernommen wird, auszuschließen. Die Tiere erhielten eine „angereicherte Umgebung“, die zu körperlichen und geistigen Aktivitäten anregte. Die Folge zeigte sich zunächst an den Mäusen selbst: Sie wurden reger im Gehirn, dessen Zellen – Neuronen – schlossen mehr bzw. stärkere Verbindungen.

Exakt das gleiche Bild zeigten dann auch die Jungen dieser Männchen, sie lernten besser als Junge von Kontrollvätern, auch wenn sie selbst keine angereicherte Umgebung hatten. Bei all dem spielten zwei Mikro-RNA-Stücke mit, miRNA212 und miRNA132, sie wurden in den Gehirnen angereichert, und im Sperma (Cell Reports 10. 4.).

„Das ist das erste Mal, dass eine Verbindung von Epigenetik und Mikro-RNAs gezeigt werden konnte“, schließt Fisher: „Vermutlich modifizieren diese Mikro-RNAs die Gehirnentwicklung sehr subtil dadurch, dass sie die Verbindungen zwischen Neuronen stärken. Das bringt einen kognitiven Vorteil für die Jungen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.04.2018)