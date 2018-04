Stickerei bringt Rechner zum Laufen

Stellen Sie sich ein Computerentwicklungsteam vor. Niemand kann Ihnen verübeln, wenn sich jetzt das stereotype Bild einer Gruppe von jungen Männern auftut. Auch wenn mit Ada Lovelace eine Frau das erste Computerprogramm geschrieben hat, ist das Feld ein sehr männlich dominiertes. Die Künstlerin Ebru Kurbak von der Universität für angewandte Kunst in Wien will dieses Bild aufbrechen. In einem Projekt, das im Bereich der künstlerischen Forschung angesiedelt ist, experimentieren sie und ihre Kollegin Irene Posch, unterstützt vom Elektroingenieur Matthias Mold, mit der Verbindung von klassischen Handarbeitstechniken und elektronischen Anwendungen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.04.2018)