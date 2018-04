Hoch im Kurs: Unbemanntes Fliegen

Über Wiener Neustadt rasen zwei Flugzeuge mit 360 Stundenkilometern aufeinander zu. Im Cockpit des einen erscheint auf einem zusätzlich installierten Display eine Empfehlung: Rechts ausweichen. Der Pilot nickt und zieht den Flieger nach rechts. Die Empfehlung hat ein System zur Kollisionsvermeidung im Luftraum gegeben. Es handelt sich dabei um eine Schlüsseltechnologie für zukünftige unbemannte Luftfahrzeuge, deren Entwicklung unter der Leitung von Christoph Sulzbachner am Austrian Institute of Technology (AIT) in Kooperation mit Diamond Aircraft vorangetrieben wird.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.04.2018)