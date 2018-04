Kriege über Kriege und kein Geld

Geld, viel Geld haben die Habsburger in vergangenen Jahrhunderten benötigt, außerordentlich hohe Summen, die in erster Linie für kriegerische Ereignisse aufgewendet wurden. Waren die Regenten der österreichischen Länder also stets in Geldsorgen? Das sicher, „aber die verbreitete Annahme, dass die Habsburger immer pleite waren, stimmt nicht“, erklärt dazu die Direktorin des Instituts für Neuzeit und Zeitgeschichtsforschung der Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Katrin Keller. Wie die Habsburger ihre finanziellen Angelegenheiten – und zwar erfolgreich – regelten, untersuchte nun der amerikanische Historiker William Godsey am ÖAW-Institut.

Godsey hat für seine Forschungen den Zeitraum von 1650 bis 1820 gewählt. Den Beginn markiert das Ende des 30-jährigen Krieges (1648), den Schluss die ersten Jahre der Österreichischen Nationalbank (Gründungspatent: 1. Juni 1816). Um die Mitte des 17. Jahrhunderts entschloss sich das Haus Österreich, nicht nur für die jeweiligen Kriege Soldaten zu rekrutieren, sondern auch, ein stehendes Heer zu unterhalten. Am Beginn waren es etwa 30.000 Männer. Die Zahl wuchs beständig an, immerhin gab es in den 170 von Godsey untersuchten Jahren mehr als zwei Dutzend Kriege und Feldzüge.

In früheren Zeiten war es klar, dass die landständischen Amtsinhaber bei Durchmärschen von Truppen – einschließlich der sogenannten Wassermärsche auf der Donau – für Einquartierungen und Rekrutenstellung sorgen mussten. Kasernen waren noch nicht vorhanden. „Bis in die Napoleonischen Kriege stellten die Länder gewaltige Unterstützungen, etwa in Form von Korn-, Heu- und Haferlieferungen“, sagt Godsey. Denn auch die immense Zahl an Pferden musste versorgt werden.

So einfach konnten die Habsburger die Landstände nicht zu höheren Zahlungen verpflichten, sie konnten auch in der Zeit des Absolutismus nicht entmachtet werden. Das Verhältnis der Zentralmacht zu den Ländern wurde stets neu verhandelt, die Landstände wurden Jahr für Jahr einberufen.

Die vier Stände entschieden

Am Beispiel des Landes unter der Enns (Niederösterreich), eines der wichtigsten Kronländer, dokumentierte der US-Historiker das Wechselspiel zwischen dem Wiener Hof und den Ländern, repräsentiert durch die vier Stände, den Prälaten, dem höheren Adel, dem Ritterstand und den Bürgern (Städten). Ähnlich wie heute der Nationalrat der Regierung das jeweilige Budget genehmigt, gab es auch zähe Verhandlungen mit den Landständen. Der Unterschied zur Gegenwart: Die Zentralregierung legte das Budget und die Verwendung der Mittel nicht offen.

Das Heer war gegenüber allen anderen Ausgabenposten zweifellos der größte und bedeutendste. Die internationale Politik der Habsburger wirkte sich damit unmittelbar auf die Geschichte Niederösterreichs wie auch der anderen Kronländer aus.

Mit Steuern allein konnten die Länder die Finanzlast nicht bewältigen. Ab den Erbfolgekriegen Maria Theresias mussten sie Kredite aufnehmen, wobei die Schuldscheine von breiten Bevölkerungskreisen gezeichnet wurden. Mit den Napoleonischen Kriegen kam man dem Zusammenbruch nahe. Die Gründung der Nationalbank 1816 läutete eine neue Ära ein. Der erste Präsident war auch der Landmarschall von Niederösterreich, Graf Joseph Karl Dietrichstein.

William Godsey hat nun das Buch „The Sinews of Habsburg Power“ (Oxford University Press, 480 S., 119,99 Euro) veröffentlicht. Für eine deutschsprachige Ausgabe fehlt (derzeit) die Finanzierung.

IN ZAHLEN 30.000 Mann umfasste das ständige Heer Österreichs zunächst, es blieb nach dem 30-jährigen Krieg auch in Friedenszeiten bestehen. Frankreich begründete schon einige Jahrzehnte vorher ein ständiges Heer, England eine ständige Kriegsflotte.



500.000 Mann zählte das stehende österreichische Heer nach den Napoleonischen Kriegen. Eine neue Finanzierung musste geschaffen werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.04.2018)