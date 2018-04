Spüren Tiere Erdbeben kommen?

Als in Rom die Gefahr ganz nahe war und alle noch tief schliefen, früh am 18. Juli 387 v. Chr., schliefen doch nicht alle tief: Die heiligen Gänse der Juno schlugen Alarm, die Kelten konnten abgewehrt werden. Solche Geschichten gibt es viele, auch wenn es um unvorhersehbarere Bedrohungen geht, Erdbeben etwa: So sollen etwa 1975 vor einem Beben in China flüchtende Schlangen dafür gesorgt haben, dass die Millionenstadt Haichen rechtzeitig evakuiert wurde. Aber der Alarm war von Seismologen gekommen. Und beim Beben in Sumatra von 2004 mit dem anschließenden Tsunami sollen Elefanten rechtzeitig auf Hügel geflüchtet sein. Allerdings taten das just die einzigen Elefanten nicht, über die man gesicherte Daten hatte, weil sie zu anderen Zwecken mit Sendern ausgestattet worden waren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.04.2018)