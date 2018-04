Ließ das Dunkel des Nordens mehr Muttermilch fließen?

Als unsere Ahnen in den brütenden Savannen Afrikas ihr Fell ablegten, wohl zur Kühlung, war die Haut darunter hell, sie ist das auch bei Schimpansen. Bei den Menschen musste sie sich eindunkeln, der Sonne wegen, ihr UV schädigt Biomoleküle, etwa DNA. Dessen Schutz – bzw. den der Haut vor Krebs – sah man lange als Zweck der dunklen Farbe. Aber Hautkrebs kommt spät im Leben, oft nach dem Versiegen der Reproduktionskraft, dann setzt die Evolution mit ihrer Selektion nicht mehr an. Also ging es beim Eindunkeln gar nicht um die Haut, sondern um etwas in ihr, Folsäure, werdende Mütter brauchen die für die kommenden Kinder, und Folsäure wird auch von UV angegriffen.

Als die Menschen später aus Afrika in den Norden wanderten, wurden sie wieder hell, diesmal des Vitamin D wegen, das etwa für das Wachstum der Knochen und das Immunsystem gebraucht wird, aber nur erzeugt werden kann, wenn Sonnenlicht in die Haut dringt. Wieder ging es vor allem um die Kinder, darauf deutet, dass Frauen im Norden ein wenig heller sind als Männer. So sah das alles anno 2015 die Anthropologin Nina Jablonski (Penns), die Geschichte mit der anfangs hellen Hautfarbe und der Folsäure war neu wie vieles von ihr, sie ist ein Ideenquell. Nun überrascht sie wieder, und wieder geht es darum, wie sich der Körper beim Erwandern einer neuen Umwelt umbaute, wieder des (mangelnden) Sonnenlichts wegen, wieder der Kinder wegen.

Erwandert wurde diesmal der ganz hohe Norden, vor etwa 20.000 Jahren ging es von Sibirien nach Alaska, über die durch die Eiszeit trockengefallene Beringstraße, diese Menschen waren Jahrtausende unterwegs. Und als sie in Nordamerika ankamen, hatten sie Schneidezähne, die an der Innenseite wie Schaufeln geformt waren. Man weiß nicht, warum, aber solche Zähne hatten alle Einwanderer – zumindest waren sie in allen 3138 Fossilien aus Nordamerika, die die Forscher ausgewertet haben –, solche Zähne gab es auch in Sibirien, bei 40 Prozent der Bewohner. Sie kommen von einer Variante eines Gens – EDAR –, das auch bei Bildung der Haare mitspielt und bei der von Drüsen der Haut, denen des Schweißes etwa.

Ein Gen für Zähne, Haare und Drüsen

Mit denen brachte man die Variante, die vor etwa 30.000 Jahren in Nordchina auftauchte, in Verbindung, es sei um verbessertes Schwitzen gegangen. Aber damals war auch schon Eiszeit. „Das ist keine zufriedenstellende Erklärung“, kommentiert deshalb Leslea Hlusko (Berkeley), der die Zähne der frühen Amerikaner aufgefallen sind. Also tat sie sich mit Jablonski zusammen, und die beiden setzen nun auf andere Drüsen, die, durch die Milch strömt: Sie werden durch die EDAR-Variante stärker verästelt, das könnte die Quantität wie die Qualität heben und damit die Überlebenschancen der Gesäugten. Erwachsene können das Dunkel des Nordens damit kompensieren, dass sie Vitamin D mit der Nahrung aufnehmen, es ist vor allem in Meeresgetier.

Aber Babys können Vitamin D nur mit der Milch aufnehmen, deshalb könnte der Ausbau ihrer Drüsen gekommen sein, zudem hat die Genvariante auch Einfluss auf die Fettzusammensetzung der Milch (Pnas 23. 4.). „Die Wirkung von EDAR auf die Milchdrüsen war der wahrscheinlichste Ansatzpunkt der Selektion“, schließt Hlusko. Ob das stimmt, lässt sich allerdings nicht prüfen, da sich nur indirekte Zeugen erhalten haben, die Zähne eben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.04.2018)