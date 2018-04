Wie Schüler Österreich sehen

Denken Sie an Österreich, an berühmte Söhne und Töchter, an historisch Bedeutendes! Lassen Sie vor Ihrem geistigen Auge Bilder über Österreich durchlaufen. Was sehen Sie? Den Großglockner, die Hochalpenstraße, Kaprun, Leopold Figl, Mozart, hochkulturelle Festspiele? Wenn ja, dann haben Sie Bilder von Österreich im Kopf, mit denen Schüler und Jugendliche von heute nichts mehr anfangen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.04.2018)