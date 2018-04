In Österreich entstehen neue Gletscherseen

Seit dem Ende der kleinen Eiszeit Mitte des 19. Jahrhunderts schrumpfen in Österreich die Gletscher. Ihr Schmelzwasser sammelte sich seither in 250 neuen Seen. Das erklärte der Geologe Jan-Christoph Otto am Rand des Österreichischen Klimatags in Salzburg. Die meisten dieser Seen seien durch die globale Erwärmung ab den 1980er-Jahren entstanden.

Laut Modellen von Otto und seinen Kollegen am Fachbereich Geografie und Geologie der Universität Salzburg kommen bald weitere Bergseen, etwa am Großglockner, dazu. Diese Seen könnten als Wasserspeicher für die Energiewirtschaft interessant sein, so der Geologe. Bei starken Niederschlägen würden sie außerdem Wassermengen zurückhalten, was talwärts die Hochwassergefahr verringere. (APA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.04.2018)