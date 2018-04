Zellbiologie in neuer Phase?

Erinnern Sie sich noch an die Lavalampen, mit einer Flüssigkeit gefüllte Leuchten aus Glas, in denen bei Energiezufuhr – von einer Glühbirne oder einem Teelicht – bunte Bläschen aufstiegen und herabsanken? Das kam daher, dass die Flüssigkeit aus zwei Komponenten gemischt war, die bei Erwärmung ihre Dichte ändern und sich voneinander scheiden – in einer speziellen Phasentrennung: liquid/liquid phase differentiation, LLPD –, die leichtere steigt dann in Blasen hoch.

Ganz Ähnliches bekamen Studenten zu Gesicht, als sie sich in einem Sommerkurs in Woods Hole, Massachusetts, in neueste Mikroskopiertechniken einübten, sie sollten das an „P Granules“ tun, dem Namen nach winzige Körnchen (aus RNA und Proteinen), sie spielen in Keimzellen des Fadenwurms C. elegans bei der Geschlechtsbestimmung mit. Aber was sich unter dem Mikroskop zeigte, waren keine Körnchen, sondern Bläschen. Die Überraschung war groß – obgleich 1830 schon Ähnliches an anderen Zellbestandteilen aufgefallen war, es war in Vergessenheit geraten –, und sie war bei den Instruktoren der Studenten, Tony Hyman und Cliff Bragwynne (MPI Molekulare Zellbiologie und Genetik, Dresden) so groß, dass sie nach der Rückkehr in ihr Labor mit dem systematischen Erkunden dessen begannen, was sich im Cytoplasma abspielt.

Das ist das Innere von Zellen, und so klein diese sind, sind sie doch schier endlos differenziert in Untereinheiten, die zusammenspielen. Die hielt man alle für Organellen, wohl verpackt in Fettmembranen, über die sie auch miteinander interagieren, die „P granules“ zählte man dazu. Aber sie sind eben keine Körnchen mit einer Membran, und sie sind auch nicht immer da, sie bildeten sich im MPI-Labor dann, und nur dann, wenn Kräfte auf die Zelle einwirkten, Scherkräfte etwa, die entstanden, als die Forscher Mikroskopiergläser gegeneinander verschoben. Dann trennten sich Bestandteile der Zellflüssigkeit, etwa so, wie sich Öl von Wasser scheidet und in Tröpfchen auf ihm schwimmt. „Es war eine der Fragen, an die noch niemand gedacht hatte“, erinnerte sich Hyman, der sofort vermutete, es gehe bei den Bläschen darum, bestimmte Moleküle zu konzentrieren und andere fernzuhalten.

„In dem Augenblick, in dem man von dieser intuitiven Idee hört, zeigt sie ihren Sinn“, ergänzte Shana Elbaum-Garfinkle (City University of New York) nach der Lektüre von Hymans und Bragwynnes Publikation in Science 2009 (324, S. 1729): „Sie ist ein neues Paradigma, das unser Verständnis der Zellbiologie komplett ändert.“ Tut sie das wirklich, oder war der Fund ein Laborartefakt? LLPD hat sich inzwischen in vielen Lebensformen gezeigt, von Bakterien bis Menschen, und was sich bei denen gezeigt hat, lässt Böses ahnen, etwa bei Leiden der Nerven und des Gehirns: Manche Bläschen lösen sich einfach wieder auf, dann verteilt sich der Inhalt, aber in anderen kann er sich verfestigen, zu einem Gel, oder gar verhärten, zu einem Aggregat.

Alzheimer? ALS?

Zu Aggregaten verklumpen können in LLTPs etwa Tau-Proteine, Susanne Wegmann (Harvard Medical School) hat es gerade bemerkt: Aber verklumpte Tau-Proteine sind alte Bekannte, sie wirken bei Alzheimer mit. Und Aggregate eines anderen Proteins, SOD1, treiben ALS voran – die Krankheit, die durch Schädigung von Nervenzellen den Körper Stück für Stück lähmt, bis auch die Lunge nicht mehr bewegt werden kann –, weshalb Wegmann vermutet, dass „LLPDs einen biologischen Prozess darstellen, der in vielen verschiedenen neurodegenerativen Krankheiten eine Rolle spielt“ (EMBO Journal e98049).

Und es geht nicht nur um langsamen Verfall, es geht auch um rasche Attacken durch Krebs: Miguel Rivera (Massachusetts General Hospital) hegt den Verdacht, dass Ewings-Sarkome – Tumore, die meist Knochen befallen – durch fehlerhafte Phasentrennung eines Proteins verursacht werden (Bioessays 38, S. 959), und Tanja Mittag (St. Jude) hat im Februar einem Kongress vorgetragen, dass andere Tumore dadurch gedeihen, dass LLPDs, die für gewöhnlich tumorfördende Proteine in sich sammeln und neutralisieren, sich nicht mehr bilden können. Das hieße, dass Phasentrennung (auch) ein Schutzmechanismus ist, der Gefährliches entsorgt. Aber er kann eben versagen, oder er kann, wie bei ALS, Leiden bringen.

Warum hat die Evolution dann das Risiko nicht längst weggeschafft? Zumindest bei Hefe dienen LLPDs dem Überleben, das hat Simon Alberti (Dresden) gezeigt: Wenn der pH–Wert bedrohlich sinkt, werden empfindliche Proteine zu Gel stabilisiert (Science 359, S. eaao5654); so schützt Hefe zentrale Proteine auch vor Überhitzung, Allan Dramond (Chicago) hat es bemerkt (Cell 168, S. 1028). Und vielleicht ist bei den neurodegenerativen Krankheiten alles ganz anders als bisher gedacht, vielleicht sind die Aggregate gar nicht die Bösen, sondern die, die dagegen antreten: Den Verdacht hat gerade Nikolay Dokholyan (University of North Carolina) geäußert, ihm ist bei SOD1 aufgefallen, dass der Schaden durch ganz kleine Proteinverbünde angerichtet wird – und dass die durch die Einbettung in Aggregate entschärft werden (Pnas 16. 4.).

Es gibt andere Beispiele auch, aber vieles ist unklar, das Feld ist jung und leidet daran, dass ihm lange das grundlegende Instrumentarium fehlte. „Wir müssen die molekulare Grammatik definieren, die die Phasenteilung antreibt“, erklärt Hyman: „Wir brauchten Werkzeuge.“ Und zwar solche, die die Phasentrennung nicht irgendwie auslösen, sondern gezielt und kontrolliert. In Brangwynnes neuem Labor – er ist inzwischen in Princeton – entwickelt man ein Laserverfahren mit fluoreszenzmarkierten Proteinen – „optoDroplet“ –, mit dem man Bläschen erscheinen lassen kann, verschwinden lassen auch, das Ganze auf dem PC-Schirm (Cell 168, S. 159). „Es ist wie ein Zaubertrick“, berichtet Brangwynnes' Mitarbeiterin Lian Zhu, auf deren PC unter blauem Laserlicht rote Punkte auftauchen und sich miteinander verbinden, zu Blasen, dass die Augen übergehen wie einst vor den Lavalampen.

