Gefährliche Schimmelpilzgifte in Selbstgebrautem

Das Getränk hat eine rosastichige Farbe und eine süßliche Note. So manch einer fühlt sich davon an sauer gewordene Trinkschokolade erinnert. Die Rede ist von Sorghum-Bier. Für europäische Geschmäcker mag das wenig ansprechend klingen, aber in Südafrika, im Benin oder auch in Ägypten ist Sorghum-Hirse ein beliebter Bestandteil von traditionellen Getränken wie Umqombothi, Dolo und Bouza.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.05.2018)