Elefanten: Drei Arten sind noch da

Als die vor 60 Millionen Jahren in Schweinegröße entstandenen Rüsseltiere sich vor 25 Millionen Jahren auswuchsen, hatten sie niemanden zu fürchten, sie spalteten sich in Dutzende Arten auf und verbreiteten sich über fast die ganze Erde, bis in unwirtlichste Regionen. An diese passten sie sich auch dadurch an, dass sie Gene tauschten, in oft überraschendem Ausmaß: Im Europäischen Waldelefanten – er hatte bis vier Meter Schulterhöhe und elf Tonnen Gewicht – steckten Wollmammuts, ausgestorbene afrikanische Elefanten und die heute noch dort lebenden Waldelefanten, das zeigte Steve Reich (Harvard), der aus den Genen heutiger und längst verschwundener Elefanten den Stammbaum rekonstruierte (Pnas 26. 2.).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.05.2018)